Kuidas orgasmid ja seksiisu magamistuppa tagasi tuua?

Ma armastan seda küsimust, sest me inimesed oleme seksuaalselt väga erinevad. On kõrge seksiisu ehk libiidoga inimesed ja siis on madala libiidoga inimesed. Reeglina just need kaks vastandit leiavadki teineteist. Paratamatult käib sellise suhtega kaasas rõhuv tunne, et oleme kallimaga seksuaalselt täiesti erineval lainel ja äkki oleks kellegi teisega parem? Siin on sulle üllatus - väga suure tõenäosusega oleks sinu järgmine partner samuti täiesti teistsuguse seksiisu tasemega kui sina. Enamik paare peab magamistoa seinte vahel pidama läbirääkimisi ja leidma kompromisslahenduse küsimustele: kui tihti, mis eeltingimustel ja kus kohas seksitakse?

Seks ei ole lihtsalt mehe ja naise vaheline sisse-välja sport

Seksi olulisus suhtes on iga inimese jaoks erinev. Kui sina oled üks neist, kes ei taha iga päev või iga nädal seksida, siis see ei tähenda, et sul on midagi viga. Sa oled täiesti normaalne. Murekoht tekib sellest, kui omavaheline läbisaamine läheb seksuaalse pinge tõttu halvaks. Oluline on teineteist mitte häbivääristada ega alandada. Etteheidetest ei ole kasu. Selle asemel tuleks enda ja oma kallima seksuaalsusele loovamalt läheneda. Seks ei ole lihtsalt mehe ja naise vaheline sisse-välja tõukamise sport. Paljudel juhtudel arvame, et suhtes on liiga vähe seksi. Tegelikkuses on tihti puudu hoopis intiimsusest. Ja seda eriti naiste jaoks. Lähedustunne tekib kallistustest, käest kinni hoidmisest või intiimsetest vestlustest. Ma tahan öelda seda, et on muid viise seksi probleemi lahendamiseks.

