See on vabadus tuua oma hääl maailmasse. Tihti inimesed ei julge laulda – ehk öeldi meile 2. klassis, et me ei kõlba koori või sõbrad naersid meie laulmise üle. Me kanname neid traumasid endas ega julge kasutada oma häält. Häälevabadus ei kaota neid traumasid, aga vabastab sind maailmale.