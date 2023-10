Kanamaks ja kukeseened!? Eesti esimene meisterkokk Jana Guzanova jagab üllatavate koostisosadega hõrku retsepti

Seni, kuni raguu esimesel pannil pehmeneb, prae teisel pannil või sees lehter-kukeseened. Lisa need need hiljem esimesel pannil podisevasse kastmesse.

Lehter-kukeseente jaoks kuumuta kaks hakitud šalottsibulat kergelt või sees, lisa u 150 g seeni ja kuumuta umbes viis minutit, kuni need on pehmenenud. Maitsesta soolaga. Lükka seened panni serva ja tühjale osale vala surakas vermutit. Oota, kuni see on peaaegu haihtunud ja sega kiirelt seentega läbi. Tõsta kõrvale.