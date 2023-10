Naine kurvastab: mehe tegevus viitab ju petmisele, aga ta ise vannub, et on sõpradega

„Mul on tekkinud kahtlus, et seda Airbnb-d ei kasuta ta mitte sõpradega aja veetmiseks, vaid tahab sinna minna ehk mõne armukesega. Mul on lihtsalt imelik tunne selle kõige suhtes, sest kui rääkisime tema sünnipäeva pidamisest ja ta ütles, et tahab kindlasti oma sõpradega eraldi meesteka teha ja nendega öö läbi hängida ning õlut juua, pakkusin, et tehku siis kodus, ma võin sõita maale oma vanemate juurde. See talle miskipärast ei sobinud ja muudkui raius oma Airbnb mõtet edasi.