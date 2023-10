Prints William avaldab, milline on tema lemmik emotikon: mulle on öeldud, et ma seda nii palju ei kasutaks

Walesi prints ja tema abikaasa Kate Middleton andsid sel nädalal intervjuu BBC raadios saates “Going home“, kus saatejuhid Jordan North ja Vick Hope paarilt nii tõsiseid kui tobedaid küsimusi küsisid.

Üks küsimustest uuris, millised on paari lemmikud ja kõige rohkem kasutatud emotikonid. Prints William viskas küsimuse peale kohe nalja, et tema lemmik ei ole just kõige sobilikum emotikon. “Mulle on öeldud, et ma ei avaldaks, et baklažaani emotikon mu lemmik on,“ muigas ta, “niisiis pean valima midagi muud.“

William jätkas: “Igatahes oleks vastus olnud baklažaan, aga kuna ma pean olema täiskasvanu, siis ütlen nüüd, et mu lemmik on emotikon, kus silmad käivad üles-alla ja keel on väljas. Selline natukene hullumeelne nägu.“

Kate Middletoni vastus oli märksa turvalisem. “Minu lemmik on ilmselt südame emotikon ja siis pisaratega emotikon. See hüsteerilise naermise oma, kui asjad on viltu kiskunud,“ selgitas naine. Antud intervjuu oli seotud ülemaailmse vaimse tervise päevaga, mida tähistati 10. oktoobril.

Prints Williami soovitus vaimse tervise heaks on huumor. “Huumor on minu jaoks väga oluline asi - ma armastan naermist,“ tunnistas ta. “Mõnikord tuleb elus vaadata asju kergemalt, et ennast hästi tunda,“ sõnas prints.

Allikas: PureWow