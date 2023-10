Moedisainer Katrin Kuldma Tallinna moenädalast: meil pole mõtet rahvusvaheliste moenädalatega end võrrelda.

Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja Anu Kikas, disainer Katrin Kuldma ja pressijuht Meisi Volt tervitasid moeajakirjanikke teisipäeva hommikul Kaubamaja kohvikus Gustav, et end juba järgmisel nädalal toimuva moenädala lainele sättida. Tutvustati programmi, arutleti kodumaise moemaastiku käekäigu üle ning kuulutati välja TFW pop-up.

Lõunanaabrite üks populaarsemaid disainereid Natalija Jansone esitleb oma loomingut moenädala viimasel päeval, 20. oktoobril. “Meil on hea meel tagasi programmi tervitada ka Oksana Tanditit ning Katrin Kuldmat,“ sõnas Anu Kikas pressikohtumisel. “Meie eesmärk on teha maailma parim show.“

“Tallinn Fashion Week on järjepidevuse sümbol. Anu Kikas on Eesti suurimaid moesündmusi vedanud alates Balti Rõivamessist, mida ta korraldas aastast 1993 ja moenädalat 2007. aastast. Meil pole mõtet rahvusvaheliste moenädalatega end võrrelda. Milano, Pariis ja New York on lihtsalt teise kaliibriga - ostujuhid tunglevad, et end sinna saada. Meil ju moenädal nii ei toimi, peame mõistma konteksti ja leidma parima viisi, kuidas oma moenädalat teha,“ lisas Katrin Kuldma. Tallinn Fashion Week on olnud Eesti moeelu aktiivsuse hoidmisel äärmiselt vajalik sündmus. “Disaneri ja brändi jaoks on osalemine alati väljakutse ja vastutus, hea võimalus loodut näidata ja saada laiemat tagasisidet.“

Pressihommikul kuulutati välja Tallinn Fashion Weeki raames toimuv disaini pop-up, mis leiab aset Kultuurikatla katelde saalis. Pop-up on avatud kõigile ning sinna ekstra piletit soetama ei pea. “Soetada saab esemeid otse moelavalt, aga ka disainerite varasemaid kollektsioone,“ ütleb Anu Kikas, et see annab moehuvilistele võimaluse kodumaise disaini kvaliteeti veelgi lähemalt tundma õppida.