Triin Lellepi uskumatu kohtumislugu abikaasaga: kihlusime samal päeval ja oleme sellest saati lahutamatud

„Definitsiooni järgi on iga inimene, kellega sa suhtled ja kokku puutud oma elus, seal põhjusega – ta on su hingesugulane. Nagu teie planeedil on sõbrad, on ka hingel sõbrad, kes maa peal muutuvad hingesugulaseks. See ei pea olema keegi, kellega olla romantilises suhtes. Hingesugulane saab olla ka su vaenlane, kes on su elus, et sulle midagi õpetada.“

„Mõistan, aga siiski mind huvitab romantiline suhe hingesugulasega, nii-öelda eluarmastus, keda meil kogu planeet otsib.“

„Kõik suhted on kokku lepitud juba kõrgemal hingetasandil, nii et te ei pea muretsema, kas te ikka kohtute oma eluarmastusega. Kohtute siis, kui on õige aeg, ja te käite läbi teekonna, mis vajalik, et kasvada koos ja olla parem versioon iseendast. Kõik on kokku lepitud ja juhtub siis, kui on õige aeg.

... Ja nii läks ka minu elus. Olin aastaid ja aastaid otsinud seda ühte ja õiget. Seejärel enam mitte otsinud ja unistused vabaks lasknud, aga armastust lihtsalt ei tulnud mu ellu. Kui õige aeg käes, siis juhatas põnevustunne mind mu eluarmastuseni seal, kust ma seda kõige vähem ootasin.

Ma rakendasin sassanide õpetust – jälgi alati oma põnevustunnet, aga ära eelda ega oota midagi. Ootustega blokeerid kõrgema mina katse tuua sinuni parim lahendus. Ego suudab ette kujutada mitu kordi kesisemat lõpptulemust kui su kõrgem mina. Ja nii läks ka minuga.