„Uskumatu küll, aga see aitab kohe!“ Signe Kivi avaldab, kuidas ta pingelisel ajal lõdvestub: ma isegi ei tea, kust selline mõte tuli

„Meie elu muutus kardinaalselt, kuid see tegi meie suhte veelgi tugevamaks,“ ütleb Signe. Ta pidi mehe toetamise kõrval jääma ise tugevaks, et tuua akadeemia välja madalseisust, leida õppehoonele uus asukoht, korraldada arhitektuurikonkurss ja sõlmida rahastamislepped. „Ma ei maganud normaalselt ligi aasta. Ühel ööl äratasin Kalju üles ja me lihtsalt vahetasime voodis kohad. Niipea kui panin oma pea tema mõnusalt soojaks magatud padjale, tundsin, kuidas jõud, mis oli sinna padja sisse jäänud, voolas kõik minusse. Niimoodi kestis see kuni minu rektoriaja lõpuni – vahetasime öösel voodis kohad ära ja ma sain oma sügava une tagasi.“