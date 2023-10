ARVAMUS | „Eesti inimesel on kalduvus end pigem katki töötada, kui jätta midagi tegemata.“

Mida töötajad tahavad ja mida nad vajavad – need on kaks põhilist küsimust, millele iga tööandja peab vastused leidma. Tihtipeale on aga tahtmised ja vajadusel nii tihedalt läbi põimunud, et neil on keeruline vahet teha.

Osakonna koosolekul võivad töötajad öelda, et tahaksid minna koos bowlingut mängima. Tegelikkuses võivad nad hoopis suuremat kasu saada DSCI-koolitusest, et õppida üksteise käitumist paremini tundma ning teha tõhusamalt koostööd. Vahevestluse ajal võib töötaja nuriseda palga pärast, ent põhjalikumalt temaga rääkides selgub, et rahulolematuse peamine põhjus peitub hoopis kasvanud töökoormuses ning selles, et ta pole aasta aega korralikult puhanud.

Niisiis võivad tahtmine ja vajadus erineda. Selguse saamiseks on tööandjal väga tähtis teada, kuidas töötajad end tööl tunnevad. Seejärel on juhi ülesanne soovid ja vajadused keskpõrandale kokku tuua ning asuda hoolivalt suunama ja toetama.

Tasakaalu võtit otsides

Tänapäeval küsivad inimesed endalt üha sagedamini, mis neid päriselt õnnelikuks teeb. Kuidas oleks võimalik elada oma elu terviklikumalt? Mida peaks tegema, et saavutada tõelist rahulolu? Kas mind ikkagi väärtustatakse töö juures piisavalt?

Töö on osa elust, see ei seisa kusagil eraldi. Tööandjad teavad, et uue töötaja värbamine on kulukas ja keeruline, kuid sellest veel väljakutsuvam on teda hoida ning teenida välja tema pühendumine.

Üks peamine võti seejuures on näha töötajat ennekõike inimese, mitte pelgalt töö tegijana.

Lisaks tööle on inimese elus palju teisi tähtsaid rolle, milleks tal peab samuti aega ja energiat jaguma. Et töörõõm säiliks, on tööandjal mõistlik pakkuda töötajale toetust selle tasakaalu leidmisel ja hoidmisel.

Pere- ja töötajasõbralikkus tähendavad seda, et tööandja on valmis arvestama töötaja vajadustega tema elukaare eri etappides. Paindlikkus kujutab endast palju enamat, kui vaid võimalust valida töö aega ja kohta. Sellega võrdväärseks on muutunud otsustamine oma tööülesannete ja -koormuse ning kõrvalrollide üle.