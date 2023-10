Teadlased kinnitavad: on üks võtmetegur, mis muudab vananemise palju meeldivamaks

Teadlased leidsid, et inimesed, kellel oli hea sekselu, olid eluga keskeas ja vanemas eas ka suuremas plaanis rahul. Tundes, et oled oma partneri poolt ihaldatud, võib suurendada rahulolu sekseluga ja ka leppida paremini vanemaks saamisega, tõdevad nad.

Professor Andre Hajek, asutusest Hamburg Center for Health Economics kinnitab uuringut. “On kindel seos seksuaalse rahulolu ja rahuloluga vananemise vahel. Selliste teadmiste abil on võimalik rahulolu suurendada.“ Teadlased uurisid 5418 inimesed andmeid, kes olid vanuses 40 või vanemad, et saada teada, milline on aja jooksul olnud nende suhtumine seksi ja vananemisse.