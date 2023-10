Raseda naise pöördepunkt: kui mees oma jonni ei jäta, keelan tal meie lapse sünni juures olla

Kuid mu mees, kes on suur fotograafia- ja videotehuviline, teatas ühel päeval, et ta kavatseb minu sünnitust filmida. Hiljem saab ta siis „toreda“ video kokku monteerida ja lapsel jäävat ka kunagi vahva mälestus. Ma olen sellele kategooriliselt vastu. Ma tean, et see saab raske, närvesööv ja valus protsess olema ja mul on null huvi, et mu kaasa samal ajal seda kõike filmiks. Paar pilti teha, kui beebi on sündinud - lasku käia, aga mitte enne! Meil oli sel teemal suur tüli ja paistab, et mees ei austa mu soovi. Kui ta sellest ei tagane, pean vastu võtma radikaalse otsuse ja ütlema, et sel juhul ei tohi ta üldse meie beebi sünni juures olla. Ma ei tea, kuidas teda ümber veenda. Ma tahan teda toeks, et ta mu kätt hoiaks ja vajadusel massaaži teeks, mitte ei oleks kaameraga mu jalge vahel!“