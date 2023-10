Popstaar Cher tähistab endast nelikümmend aastat noorema poiss-sõbraga aastapäeva: kunagi ei ole liiga hilja armuda

Ajakirjale People antud intervjuus tunnistas staar, et on praegu väga õnnelik, tähistades poiss-sõbraga suhte esimest aastapäeva. “Ta on lihtsalt väga eriline. Ma vihkan seda, kui inimesed ütlevad teise inimese kohta, et ta on eriline, aga paljud ütlevad seda minu kohta, niisiis saan seda öelda ka Alexanderi kohta,“ tõdeb Cher.

Suure vanusevahega paar kohtus möödunud aastal Pariisi moenädalal, kus naise sõnul suhtlesid nad umbes 15 minutit. Pärast seda kui Alexander sai sõbralt Cheri telefoninumbri, liikusid asjad õiges suunas. “Ma olen kõigile oma sõpradele öelnud, et me oleme liiga vanad, et noorte meestega välja minna, ja ka, et ma ei armu enam kunagi, ega hakka sõnumeid saatma. Lõpuks aga tegin kõike, mida ütlesin, et ei tee,“ viskas laulja nalja.

Hoolimata erinevustest usub Cher nende armastusse. “Ükskõik, mis ka ei juhtu, ma armastan temaga koosolemist. Ta ajab mu naerma ja meil on koos lõbus. Ma olen õppinud, et kunagi ei ole liiga hilja. Kui sa vaatad statistikat, oleks loogiline järeldada, et asi on hukule määratud, aga me oleme koos olnud aasta ja kui see aasta oleks ka viimaseks jäänud, oleks see ikkagi seda väärt olnud. Mul on olnud parim aeg.“

Edwards on laulja ja produtsent, kes oli aastatel 2018-2021 suhtes modelli ja muusiku Amber Rose’iga.

Allikas: PureWow