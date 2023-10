HEA TÜDRUK | „Mul oli abikaasa ja mul oli armuke“ Bravuuritar jagab detaile emaks saamisest ning kokkupuutest fetišitega

Anu on end vahel kujutanud ette lastekarja emana, aga Anu oli 37aastane, kui tema esimene ja ainus laps poeg sündis. Jah, Anu oli selleks just siis valmis. Sünnituseks valis ta täiesti teadlikult keisrilõike. „Minu arvates on naise enda asi, kuidas sa sünnitad, see pole kellegi teise otsustada,“ teatab bravuuritar.

Ta pole hetkekski teinud saladust, et andis lapse nunnutamise tihti üle oma nooruslikule emale. Nagu ka tema ema tema puhul tegi, sest Anu kasvas põhiliselt vanaema hoole all. „Minu ema jäi just sobivalt varajasele pensionile ja lapselapse sünd oli tema jaoks kui pidupäev. Vanaemal oli aega ja võin kinnitada et minu pojal oli väga õnnelik lapsepõlv,“ kinnitab Anu, keda on nii siin, kui sealpool lahte paarkümmend aastat tagasi ka rongaemaks tituleeritud. Kurjemad tädid tegit petitsiooni, et taoliselt lehtsabalt tuleks üldse laps ära võtta. Õnneks on ajad muutunud ja see kuidas ja kellega laste eest hoolt kantakse, on drastiliselt muutunud. Abivägede kaasamine pole ammu enam tabuteema. „Samas, soovitan alati olla oma laste vastu võimalikult kena, sest nemad on need, kes sulle vanadekodu valivad,“ naerab Anu. Korra arutati kaasaga isegi adopteerimise varianti, aga see jäi siiski kiire elutempo tõttu soiku. Polnud mahti isegi kassi võtta, koerast rääkimata.