Pille Pürg avaldab, miks ta õitsva daamina enda kõrvale tõelist meest pole leidnud: vähe on minuealisi mehi, kes...

„Mõni 70- või 80aastane mees võib vaadata, et olen täitsa kobe. Minuealised mehed, olen klassivendadega rääkinud, on paljud juba kolmandal ringil, kodus kolmekuune laps. Ja nad on uhked selle üle, mina ei oleks - mul oleks kahju, et nii paljud elud on lahku läinud. Või vaatan mõnd kolleegi – järjest ja järjest uued tüdrukud, kusjuures need uued noored naised on enamasti harimatud, edevad ja rahamaiad. Vähe on minuealisi mehi, kes võivad rinna kummi lüüa ja öelda, et olen 30 aastat oma naisega koos olnud.“