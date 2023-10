Aitame lapsel hingata! 15-aastane Aleksandr vajab raske geneetilise haigusega võitlemiseks ülikallist ravimit

Aleksandr on sõbralik ja intelligentne 15-aastane poiss, tubli 9. klassi õpilane, kes põeb rasket pärilikku harvikhaigust tsüstilist fibroosi. Haigus kahjustab kopse, ummistab hingamisteid ja ei lase lapsel hingata. Tsüstiline fibroos on harvikhaigus, mida kahjuks välja ravida ei saa, küll aga on olemas kallid ravimid – Kaftrio ja Kalydeco – mis leevendavad haiguse sümptomeid nõnda olulisel määral, et laps saab elada tavapärast elu. Tervisekassa Aleksandri ravi ei rahasta, perel endal aga samuti sellist summat välja käia ei ole, sest vajalike ravimite hind ulatub koos riigile makstava käibemaksuga 228 600 euroni aastas. Tervisekassa hinnangul ei korreleeru ravi eest küsitav hind sellest saadava kasuteguriga, mida võib tõlgendada üheselt - elamine ega hingamine ei ole piisav kasutegur!

Sagedased hingamisteede infektsioonid algasid Aleksandril juba 1. eluaastal ning diagnoos sai ta 1. aasta ja 8. kuu vanusena. Sellest ajast on Aleksandr saanud regulaarselt profülaktilist ravi peamiselt inhalatsiooni teel ning nooremas eas hoidis see haiguse kontrolli all.

Viimastel aastatel on Aleksandri seisund aga oluliselt halvenenud ning tema elujõud on hääbumas. Haiglaravi paraku enam tulemusi ei anna ning poiss ei ole enam võimeline käima koolis, kuigi peaks kevadel lõpetama põhikooli.

Haiguse kulgu aitaks parandada ravim Kaftrio koos ravimiga Kalydeco mis toimivad haigust põhjustavale defektsele valgule, parandades selle tööd. Nende kahe ravimi toimete kombinatsioon vedeldab sekreete, aidates seeläbi leevendada haigussümptomeid.

Sama haigust põeb ka Nora-Liisa (11), kelle kallist ravi Lastefond heade annetajate abil käesoleva aasta algusest toetab ning kes on samu ravimeid saanud juba ca 9 kuud. Hea meel on tõdeda, et Nora-Liisa tervisenäitajad on sel ajal oluliselt paranenud ning tema ema sõnul on tüdruk nagu äravahetatud laps: „Varasema väsinud, pikutava ja magava lapse asemel on meil kodus nüüd energiat täis laps, kes peale kooli suurema osa päevast veedab õues!“