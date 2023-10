“Ma uskusin kaks aastat, et mul on vähk, tegin läbi kogu ravi ja siis öeldi mulle, et vähki pole kunagi olnud. Kui arstid palusid mul istuda ja seda mulle ütlesid, läks ikka tükk aega, enne kui see kohale jõudis. Võiks ju arvata, et esimene reaktsioon oleks kergendus ja mõneti ka oli, aga ma ütleksin, et tugevamad emotsioonid olid frustratsioon ja viha,“ meenutab Megan.