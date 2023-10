Kuldnõelaga pärjatud Liisi Eesmaa avaldab, mida ta kunagi ei kannaks: minus tekitab see teatud sorti vastikust!

„Minu kõige lähedasem asi oleks sellisele asjale näiteks T-särk kirjaga Tuna [vihje brändile: Puma]. See oleks maksimum, kuhu ma lähen. Ma olen selliste suurte brändide, suurte sloganite, suurte logode osas eemale hoidvas situatsioonis. Minus tekitab see ebameeldivust, teatavat sorti vastikust ja pigem väldin. Ma ei taha käia riides nii või nende samade kottidega, millega kõik käivad,“ sõnas Liisi.

Meelelahutusliku saate jooksul selgub, kumb neist on lennukist maha jäänud, kes on toitu restoranis tagasi saatnud ning kas ja miks on nad mõnda kolleegi kadestanud. Lisaks avaldavad mõlemad moeloojad ka tagaotsimiskuulutuse äärmiselt hinnalistele esemetele, mis on kaduma läinud.