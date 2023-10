Beebiootel Helen Adamson avaldab, kuidas aru saada, kas mehest saab hea isa: midagi saab siit välja lugeda!

„Hindan väga, et mu elukaaslane on tahtnud mind sügavuti tundma õppida, võtnud vastu mind minu traumade ja kogu pagasiga, mis alati ei tee elu kergemaks, ja loomulikult pakun ka mina sama. Ja see on maailma kõige parem tunne! Teada, et mu partner armastab mind hoolimata minu vigadest, tervikuna, täpselt sellisena nagu olen, isegi mu kõige halvematel päevadel. Pluss nali naljaks, aga naised kellel on koduloomad, tähelepanek teile - see, mis suhe on mehel teie loomaga, näitab päris palju ära mehe karakteri kohta. Mitte et ainult selle põhjal, kuidas mees su kassiga läbi saab, peaks tegema otsuse, et temast saab mu laste isa, aga midagi saab siit välja lugeda. Ma vaatan oma meest ja kasse, harras naeratus näol, ja tean, et temast saab suurepärane isa.“