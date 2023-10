Supermodell Linda Evangelista võitlusest vähiga: kõik hea, mis nüüd tuleb, on vaid boonus

58-aastane Evangelista sõnas, et kõigi kogemus on erinev. „Minu jaoks algas kõik rutiinse mammograafias käimisega. Ma tean, et meile ei meeldi mammograafiat teha. Ma olen ka ise üks suurimaid edasilükkajaid, aga see oli asi, kus käisin regulaarselt ja ilma edasilükkamata,“ jagas naine.

Ta kutsuti pärast mammograafiat tagasi kabinetti, kus ta kuulis, et tal on rinnavähi varajane staadium. „Mul on ka üks teine haigus, mis on seotud mu kopsudega ja mille lumpektoomia ei läinud kuigi hästi, niisiis lõpetasin topelt masektoomiaga, mis oli minu jaoks õige otsus. Ja nii ma mõtlesin, et ma ei sure rinnavähki. Ja et on väike tõenäosus, et see tagasi tuleb,“ jagas endine supermodell.