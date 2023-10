HEA TÜDRUK | Anuga vääritust vananemisest: kui näen noort tüdrukut, vaatan teda samasuguse kaastundega nagu tema mind

Anu meenutab, et ärkas kord 27aastaselt üles ja ahastas, et on vana ja kortsus. „See oli kohutav, need vaod minu näos, kui peeglisse vaatasin,“ meenutab ta kuidas ta vannitoa peegli ees nutta ulus. Kaasa naeris ja lohutas, et ta oli kortsus padjapüüri endale näkku maganud.

Anu üks menukamaid lauseid on see, et tema ei kavatse väärikalt vananeda, vaid just vääritult. Skandaalitar paljastab nii mõnedki kavalad mustrid, kuidas kogu aeg näpp püsti peol ja elu tuiksoontel püsida. Bikiinidest ja pikkadest juustest, päiesetõusuni kestvatest pidudest ja rock-kontsertidest ei kavatse ta niipea loobuda.

Näiteks enamik tema tutvusringkonnast on praegu kordades noorem kui ta ise. „Kuulad neid ja mõtled, et ah, ma olen seda kõike juba kogenud-näinud,“ muigab Anu kavalalt. „Samas ei saa mulle keegi dikteerida, et ma ei või seda või teist teha, sest olen selleks vana. Ausalt, kui näen mõnda noort tüdrukut, siis vaatan teda samasuguse kaastundega nagu tema mind, sest noorus on haigus millest me kõik paraneme,“ naerab ta.

