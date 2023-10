Pilk peale! Need on suurimad toaõhu vaenlased, mis võivad põhjustada paljusid erinevaid tervisehädasid

Gaasipliit

Paljudes majapidamistes ja eriti vanemates kodudes tehakse süüa gaasipliidil, mis võib rikkuda toaõhu kvaliteeti ja koguni tervisele kahjulik olla. Gaasipliidil kokates satuvad sisse hingamise teel organismi lämmastikdioksiid, süsinikmonooksiid ja formaldehüüd. Lisaks sellele, et need on kantserogeensed, suurendavad need ka astma tekkimise riski ja alandavad vererõhku. Uuringud on näidanud, et gaasipliidiga kodudes võib siseõhk olla isegi rohkem saastunud kui näiteks linnas, sest gaasid paiskuvad tuppa isegi siis, kui pliit ei tööta. Võimaluse korral tasuks gaasipliit vahetada induktsioonipliidi vastu või süüa tehes lülitada sisse tõhus ventilatsioon, et saasteainete taset vähendada.

Toas suitsetamine

Kuigi Eestis on avalikes kohtades siseruumides suitsetamine keelatud, on inimesed harjunud siiski mugavuse tõttu suitsu tegema nii autodes kui ka toas. See on eriti aktuaalne sügis- ja talveperioodil, kui inimesed ei soovi minna külma kätte. Sigareti põlemisel tekkiv suits sisaldab tuhandeid aineid, millest ligi 100 kemikaali on ohtlikud ning võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme, sealhulgas vähki, südamehaigusi ja kopsupõletikku. Samuti mõjutavad vingugaas, butaan ja ammoniaak passiivseid suitsetajaid. Aja jooksul ained kogunevad ja põhjustavad kehva siseõhu kvaliteedi, mis mõjub halvasti meie tervisele.

Akna peal või köögiventilatsiooni all suitsetamine ei ole ka parim lahendus, kuna suitsuosakesed ja ebameeldiv lõhn imenduvad mööblisse. Aktiivsed siseruumides suitsetajad teevad ka oma lähedastest ja naabritest passiivsed suitsetajad. Eriti kahjulik on passiivne suitsetamine rasedatele ja lastele ning südamehaigetele ja astmaatikutele, sest just neile on hea õhu kvaliteet äärmiselt tähtis. Nii enda kui lähedaste tervise hoidmiseks tasuks loobuda suitsetamisest. Kui loobumine on keeruline, on võimalus loobumisel asendada sigaretid mõne alternatiiviga.

Kodukeemia