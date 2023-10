Ainult kuus kuud! Täpne juhis, kuidas poole aastaga finantsiliselt paremasse vormi saada

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse spetsialist Grete Koho annab nõu, kuidas minna sügistalvele vastu nii, et uue aasta alguseks on käes tugev finantsvorm ning tunned end hästi ja enesekindlalt.

Edu võti on lihtne

Mis on hea füüsilise vormi saavutamise kõige olulisem alustala? Dieete, treeningkavasid ja -stiile on lõputult, kuid edu võti taandub ju tegelikult lihtsale valemile: kulutada tuleb rohkem kaloreid, kui tarbida.

Samasugune põhimõte kehtib hea finantsvormi saavutamisel, ainult et vastupidi: teenida tuleb rohkem raha, kui kulutada.

Eestlaste finantsvorm pole kiita

Swedbank avaldas kevadel esmakordselt rahvusvahelise finantstervise indeksi , mille jaoks mõõdeti Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi ühiskonna finantsvõimekust ning finantsteadmisi. Uuringu järgi on Eesti elanike finantstervise indeks 50, mis osutab, et sellega pole kiita. Peamised põhjused on vähesed säästud, turvavõrgustiku puudumine ning ebakindlustunne pensionipõlvele mõeldes.

Vaid 29% elanikel on rahatagavara, mis on vähemalt leibkonna kolme kuu sissetuleku suurune. Veerand elanikke ei ole finantsiliselt valmis ootamatuteks olukordadeks, sest peale säästupuhvri pole neil ka kindlustuslepinguid. Iga teine Eesti elanik tunneb, et sõltub majanduslikult oma lähedastest ja riiklikest toetustest.

Finantsvorm ei tule üleöö

Kui hea rannavormi saavutamisele hakatakse mõtlema kevadel, siis hea finantsvormi saavutamiseks on parim aeg hakata hoogu võtma just sügisel. Sügise ja ühtlasi külmema perioodi saabumisega tasub valmis olla suurenevateks kommunaal- ja transpordikuludeks, kooli ja lasteaeda naasvad lapsed vajavad uusi rõivaid-jalatseid. Võib-olla sooviks pimedal ajal ka korraks päikese kätte või suusamäele põgeneda. Ning kaugel see jõulukinkide tegemise aegki on!

Finantsvormi tasub püüda tasa ja targu, võlusõnaks on plaan ja sellest kinnipidamine. Siin on lihtne kava, mis aitab kuue kuuga seatud eesmärkideni viia ning finantsvormi jõuda.

Järgi lihtsat treeningkava

1. kuul