„See abielu oli ette kodeeritud „üks mees ja kolm naist!“ Õpetlik vihje, millele suhte alguses tähelepanu pöörata

„Kus on alles probleemid? Koristamine ja toidu tegemine on tillukesed probleemid, tean abielumeest kes oma abielu kõrvalt pidas kahte armukest. Samas oleks pidanud tõesti tema seaduslik naine teadma, et kui juba nende kohtumise ajal peeti temaga koos kahte lisanaist, siis ei muutu mehe käitumine kunagi, milleks sellisega abielluda?