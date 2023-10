Paariterapeut avaldab tegevuse, mis enamiku jaoks on uskumatult keeruline, kuid on hea suhtetervise näitaja

„Nii et erimeelsused on head suhtetervise näitajad, tuues välja suhte kitsaskohad. Mida parem suhe, seda suuremaid erimeelsusi saab lahendada ja vastupidi. Kui ühendus on olemas, siis pole erimeelsused suhtele ohuks – teemast sõltumata. Kui minu partner on mulle keegi, siis on loomulik olla avatud, huvitatud, uudishimulik ja arvestav tema arvamuse suhtes, sest ma tean, et tema heaolu mõjutab meie suhet.