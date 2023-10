„Kriitika on see, kui sa ründad oma partneri iseloomuomadusi. See ei tähenda, et peaksid vaikima, kui sind miski partneri käitumises häirib või sulle haiget teeb. On loomulik, et sul on igasuguseid tundeid ning sa peaksid oma partnerile teada andma, kui ta sulle haiget tegi. Aga see, kuidas sa seda talle ütled, on väga tähtis.“ On oluline rõhku panna oma hääletoonile ning mõelda kõik läbi enne, kui rääkima hakkad.