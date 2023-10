Naine uurib: mis sellest siis on, kui ma teen nelja-aastasele Instagrami konto? Mehe meelest on see nagu kuritegu

„Mõtlesin siin ükspäev, et teeks nelja-aastasele tütrele tema enda Instagrami konto. Kinnise muidugi, et jälgida lubaks ainult pereliikmetel ja mu oma sõbrannadel. Hakkasin juba peaaegu tegema, siis mainisin mehele ka, milline tore idee mul on ja ta oli šokis - sain koledate sõnade saatel peaaegu et sõimata, kuidas ma ei mõtle üldse meie lapse turvalisusele ja ma ei tohiks temast midagi internetti postitada.

Minu seletused, et see on miski, mida on tütrel endal ka vahva vaadata ja et ta valib ise pildid välja, mida sinna panna, mehele siiski ei sobinud. Ütles, et sellel jutuajamisel on lõpp ja kui tütar on piisavalt vana, siis otsustab ta ise, mis kontod tal on ja milliste piltidega jahmerdab. Mida teised sellisest teemast arvavad? Nõme tunne on sees.“