Reaalsus oli aga teistsugune. Nimelt oli tema isa vanglas kandmas 50 aasta pikkust karistust ning Olivia elu sai alguse just vangla seinte vahel.

„Ma ei saanud kunagi aru, et midagi on teisiti, sest isa oli minuga nii armas, hooliv, sõbralik ja hell,“ meenutab Olivia, kes arvas pikalt, et rõskete kivimüüride ja kõrgete aedade tõttu isa elabki lossis.