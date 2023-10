Ära tee endale liiga! Laboriarst räägib, millele pöörata tähelepanu juba enne, kui organism terviseprobleemist märku annab

Sportlaste jaoks on oluline saavutada tippvorm võistluste jaoks. Tervisesportlaste eesmärgid varieeruvad heast füüsisest ja enesetundest kuni rahvaspordiüritustel paremate tulemuste saavutamiseni. Hoolimata sellest, et treeningkoormus ja -plaan on nende kahe puhul erinev, on oluline kontrollida oma tervisenäitajaid, et ei tekiks ülekoormust ja veenduda treeningvõtete õigsuses.

SYNLABi laboriarsti dr Anneli Raave-Sepa sõnul annab oluliste näitajate perioodiline jälgimine ülevaate sportlase organismi hetkeseisust ja on aluseks sportimise või toitumise korrigeerimiseks, et ennetada hilisemaid kahjustusi. „Erinevad tervisenäitajad annavad meile infot enne, kui organism terviseprobleemist märku annab. Vereanalüüsid aitavad hinnata organismi üldist tervislikku seisundit ning tuvastada esmapilgul varjatud terviseprobleeme. Tervisenäitajaid regulaarselt jälgides saame infot, kuidas koormus organismile mõjub ning kas koormuse ja taastumise vahekord on tasakaalus. Lisaks aitavad vereanalüüsid hinnata, kas organism on piisavalt varustatud erinevate mineraalainete ja vitamiinidega,“ kirjeldas arst erinevaid näitajaid, mis füüsiliselt aktiivse inimese jaoks olulised on.

Gerd Kanteri sportlaskarjäär on talle näidanud, et tervisenäitajate jälgimine on aidanud ära hoida endale liiga tegemist, sest info sellest, et mõni oluline näitaja on paigast ära, on saadud õigeaegselt. „Inimese organism on ülitubli ja ei kurda enne, kui midagi on juba väga valesti. Seepärast ongi tervise monitoorimine sportlaste puhul eriti oluline – see annab võimaluse teadlikult tegutseda mitte pimedas kobada,“ rääkis Kanter. Endise tippsportlasena ja praeguse treenerina teab ta, et hoolimata sportlase tervislikust toitumiskavast on sealjuures oluline ka jälgida, kas toiduga saadud vajalikest ainetest piisab. „Toitumine võib olla näiliselt vägagi tervislik, ent see ei pruugi anda soovitud tulemust, kuna organismile vajalike ainete hulk nt juur- ja puuviljades ei ole alati piisav. Sel juhul on tarvilik vitamiine ja mineraalaineid lisaks võtta. Sama oluline on jälgida, ega organismis ei ole tekkinud mõne aine üleliigsust, mis võib juhtuda, kui toidulisnadeid manustatakse liigselt,“ tõi Kanter välja.