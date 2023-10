VAATA JA KUULA | Pro Age Ilukliinik - Tervislik nahk ja kaunim vananemine

Pro Age ilukliiniku asutajad usuvad, et ilu algab enese armastamisest ja oma tervise eest hoolitsemisest. See hõlmab piisavat und, vee joomist ning rõõmsate hetkede nautimist. Oluline on säilitada sisemine tasakaal ja harmoonia, mille võtmesõnadeks on tasakaalustatud toitumine, liikumine ja kodune nahahooldus. Kliiniku lugu ja teenused on inspireeriv näide sellest, kuidas tervislikult ja enesekindlalt vananeda ning meditsiinilise haridusega spetsialistide abiga leida omale parimad lahendused.