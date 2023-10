Alates teismeeast on mees saanud kommentaare oma peenise kohta, mis on mõõtude järgi lõdvana 18 cm ning erekteerunult 25 cm pikk. „Suur peenis pole tavaliselt asi, millest inimesed negatiivselt räägiksid. Paljud mõtlevad, et mida suurem, seda parem ning keegi ei soovi kuulda, et mõni mees vingub sellepärast, et tal liiga suur on,“ räägib ta.