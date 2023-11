Dermatoloog selgitab, mis rõvedaid asju juhtub, kui ei pese korralikult kehaosi, mida pidevalt unustatakse

„Olen oma töös dermatoloogina tähele pannud, et inimesed kas unustavad, ei pööra piisavalt tähelepanu või ei ole ka piisavalt teadlikud, et on kuus kehaosa, mida nad ei pese piisavalt. Kuid kui nende õige puhastamine või pesemine tähelepanuta jätta, võid varsti silmitsi seista ebameeldiva aroomiga, saamata aru, kust see pärineb, või veel hullem, mõne ebamugava ja kauapüsiva tervisehädaga,“ selgitab dermatoloog.

Mis on need kuus kohta kehal, mida inimestel ei tule meelde piisavalt korralikult pesta?

Kõrvade tagune

„Kui sa hõõrud näpuga oma kõrvatagust ja tunned ebameeldivat lõhna, tähendab see, et sa pole oma kõrvu ja nende taguseid piisavalt hoolikalt pesnud. Samuti on see koht, kuhu võib kergelt hakata tekkima kõõm ja kõõmaprobleemiga võitlemine võtab tunduvalt rohkem aega, kui duši all korralikult pesemine.

Naba

See on levinud ala kehal, kuhu koguneb mustus ja see on korralik bakteritepesa. Kui naba pikalt ei pese, võib moodustuda nabakivi - mustusest tingitud suuremat sorti tükk, mis enamasti valu ei põhjusta, kuid näeb inetu välja.

Küünealused

Küünealused koguvad väga hästi mustust ja kui sul on vaja kellelegi jätta hea esmamulje, siis käed on üks esimestest kohtadest, kuhu inimese pilk peale satub. Hoia käed ja küünealused korras, puhasta neid regulaarselt.

Jalad

Jalgade tihe pesemine on eriti oluline nende inimeste jaoks, kes higistavad keskmisest rohkem või peavad peale igat jalutuskäiku sokke vahetama, sest jalad hakkavad haisema. Ära unusta ka varbavahesid - kui sa ei pese end varvaste vahelt korralikult, võid ühel hetkel maadlema hakata bakteriaalse infektsiooniga.

Kuklatagune

Kuna juuksed on kukla peal, on see koht enamasti soe ja higistamisega muutub ka kergesti niiskeks, mis omakorda on soodne bakterite kiireks levikuks. Ära unusta seda kohta pesta!

Küünarnukid

Küünarnukkidel on paksem nahk ja ka selle pesemist, niisutamist ning koorimist ei tasu unustada. Muidu võib kare nahk ajapikku veelgi karedamaks ja ebameeldivamaks muutuda.

Allikas: Daily Mail