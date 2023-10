Leevendad lapse külmetust inhalaatoriga? See on levinud viga, millega rikud masina kogemata ära

Inhalaatoriga kaasa tulevateks põhitarvikuteks on mask ja huulik. „Mask sobib neile, kes ei saa või ei oska huulikut kasutada, sest see nõuab head koordinatsiooni ja piisavat käelist tugevust. Huuliku kasutamisel on jällegi kindlam, et tarbitav ravim ka kopsudesse jõuab, sest maskiga võib rohi eriti väga tugevalt sisse hingates ka naha pinnale minna,“ juhib Baar tähelepanu.

Soovitav on inhalaatoris kasutada apteegis müügil olevat füsioloogilist lahust, mis on eelnevalt juba steriilselt valmistatud. Kraani-, keedu- ja omatehtud soolvee tarvitamisel on väga raske garanteerida, et kõik pisikud ja mikroosakesed said kas hävitatud või välja filtreeritud. „Lubatud on ka mõningate ravimite kasutamine, mis inhalaatori abiga jõuavad sügavamale hingamisteedesse, käsimüügi köhasiirupil on näiteks selline lahuse variant,“ ütleb Baar.Kõige sagedasemaks veaks inhalaatori kasutamisel on apteekri sõnul masina nõuetekohane hooldamata jätmine. Inhalaatorit tuleks tingimata pärast igat kasutuskorda juhendile vastavalt hooldada ja eelkõige veenduda, et masin ja tarvikud saaks kuivada. „Tavaliselt võib inhalaatori aksessuaare pesta tavalise seebi ja veega, kui need pärast korralikult puhta veega üle loputada. Muidugi desinfitseerivate ainetega puhastades on suurem kindlus, et masinasse ei teki baktereid ja hallitust, mis võivad kasutamisel tervist rikkuda,“ juhib Baar tähelepanu.