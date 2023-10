Kris Jenner kahetseb oma kõrvalhüpet: arvasin, et mujal on rohi rohelisem...

Neljapäevases Kardashiansite elust rääkivas telesarjas, avaldas 67-aastane Kris oma tütrele, Khloé Kardashianile, et pettis 1989. aastal tema isa Robert Kardashiani. Kõrvalhüppe tegi Kris animaatori Todd Watermaniga. Samuti avaldas naine, et just see on tema elu suurim kahetsus.

Seepeale uuris tütar emalt, et mida ta toona mõtles, kui otsustas nelja lapse emana abikaasale truudust murda. „Jah, tean, et sa olid väga noor, aga...“, püüdis tütar õigeid sõnu leida. Selle peale selgitas Kris rahulikult, et oli tõesti noor. „Noor ja loll olemine midagi, mis aitab sellistele otsustele kaasa, sest siis sa ei saa tegelikult aru oma tegude tagajärgedest.“

Khloé ei saanud ikka veel täielikult aru ja küsis uuesti emalt, et mida isa tegi või tegemata jättis, et ta pidi seda mujalt otsima.

Kris tunnistas: „Ma ei tea, sest ta oli nii suurepärane abikaasa ja nii suurepärane isa. Ma arvan, et sattusin olukorda, kus arvasin, et rohi on kusagil mujal rohelisem, ja tegin tohutu vea. See on mu elu suurim kahetsus,“ tunnistas tõsielustaar.

„Kui lahutasin, saime Robertiga parimateks sõpradeks. Rääkisime terve päeva telefonis, aitasime üksteist kogu see aeg ja ma kahetsesin küll,“ selgitas Kris. „Ma ei ole uhke selle üle, kuidas ma sel ajal käitusin, aga teate mis? Kõik juhtub põhjusega,“ sõnas naine. „Ma tõesti elan oma elu nii, et arvan, et Jumalal on meiega oma plaan, ja ilma selleta poleks mu ellu Kendallit ja Kyliet kunagi tulnud.“

allikas: People.com