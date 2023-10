Kiire abipalve! Aitame Anastasial sõita erakorralisele operatsioonile Saksamaale

Kahjuks on juhtunud aga nii, et operatsioonihaav on lahti tulnud ning vajab kiiret erakorralist sekkumist. Paraku Eestis ükski kõrvakirurg protseduuri selle keerukuse tõttu ette ei võta, mistõttu peab Anastasia lendama esimesel võimalusel uuesti Saksamaale, kus dr. Ralf Magritz on valmis tüdrukut kohe aitama. Olles aga just äsja tasunud esimese reisiga kaasnenud sõidukulud, ei ole perel enam kusagilt võtta 2110 eurot, mille eest uuesti Saksamaale sõita ning nad paluvad selleks heade inimeste abi!

Esimese ravireisiga kaasnevad meditsiinilised kulud tasus Tervisekassa ning otsus on tehtud ka teise plaanilise oepratsiooni kulude katmise osas, erakorralise protseduuri kohta ootab Tervisekassa aga veel raviarstide ehk konsiiliumi kinnitust, et tüdrukut tõepoolest ei ole võimalik Eestis aidata ning siis ollakse valmis tasuma ka erakorralised meditsiinikulud. Paraku jäävad aga kõik reisi-, kohapealse viibimise- ning transporiga seotud kulud alati perede kanda ning üsna tihti on need sedavõrd suured, et käivad haige lapsega peredel üle jõu.

Kohalikust omavalitsusest ehk Lasnamäe LOV-ist öeldi Anastasia emale, et sellisel puhul ei ole abi ette nähtud.

Anastasia on väga andekas ja tubli 10 klassi neiu, kes on tegelenud 10 aastat spordiga, osalenud edukalt mitmetel võistlustel ning on ühtlasi ka Eesti Skautide ühingu liige. Talle meeldib väga joonstada, ta õpib lisaks veel ka inglise- ja saksa keelt ning mängib kitarri.

Anastasiat saab aidata, tehes annetuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele,

märkides selgitusse: „Anastasia“

Saaja nimi: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

või helistades Lastefondi heategevuslikule telefoninumbrile. Annetussumma lisatakse sama kuu telefoniarvele.

Helistades 9005010, annetad 10 eurot.