Kas vastab tõele? Seksiekspert avaldab: viis asja, mida naised magamistoas tõeliselt naudivad

Inimesed kipuvad uskuma, et asjad, mis meestele meeldivad, ei meeldi naistele ja vastupidi, aga miski ei saaks tõest kaugemal olla. Seksiekspert Tracey Cox tõdeb, et näiteks väga paljud naised naudivad oma partnerile oraalseksi tegemist, vastupidiselt levinud arvamusele, et naised seda tegevust ei salli. Siin on viis asja, mida naised magamistoas tõeliselt naudivad ja mis seksiterapeut küsitluse käigus naistelt teada sai.