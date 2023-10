Hambaarst hoiatab veipimise kahjulikkuse eest: sellise haiguse väljakujunemine võtab 10 kuni 15 aastat

„Oleme mures eriti noorte pärast, kes suitsetamise kõrval järjest enam veipimise ja huuletubaka valivad ning kaasuvaid ohte teadmata oma tervist rikuvad. Noorele inimesele võib tunduda uskumatuna, et veip, see hästilõhnav sigaret võib viia olukorrani, kus hambad kukuvad suust ära,“ ütleb hammaste tervise kuu eestvedaja, Kliinik 32 hambaarst dr Inga Rahuoja.

Hambaarsti sõnul on see tõsine probleem järjest nooremate hulgas. „Suits, veip ja huuletubakas mõjutavad meie Eesti noorte hammaste tervist, oma töös näeme nikotiinist kahjustunud suid, mille põhjuseks on eelkõige noorte vähene teadlikkus tubakatoodete kahjulikkusest. Põhjus võib olla ka pedagoogide ja lapsevanemate väheses teadlikkuses. Enamik on kursis, et sigaretisuits ei ole tervislik, kuid veip ja huuletubakas ei ole samuti tervislikud ega sigaretist vähem tervist kahjustavad, mida ekslikult eeldatakse,“ rõhutab dr Rahuoja.