Robbie Williams kasutab kuulsat Ozempicut? „Mul on diagnoositud 2. tüübi enesepõlgus!“

„Ma olen Ozempicu peal, noh millegi Ozempicu sarnase peal,“ sõnas ligi 12 kg kaalu kaotanud laulja väljaandele The Times. „See on nagu jõuluinime,“ lisas Williams.

Superstaar lisas, et ravim ei aita teda mitte ainult füüsiliselt vaid pakub omamoodi ka vaimset tuge. „Mul on diagnoositud 2. tüübi enesepõlgus!“, sõnas Williams viidates sellele, et ülekilod mõjutasid ka tema vaimset tervist. „Minu vaimsele tervisele on šokeerivalt katastroofiline see, kui olen ülekaalus. See ajab hulluks,“ tõdes armastatud laulja.