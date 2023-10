Eriline kleit päästis naise elu. „Vaatasin ringi. Šampanja voolas, muusika mängis ja...“

Vaatasin ringi. Šampanja voolas, muusika mängis ja sõbranna nägi oma pruutkleidis uskumatu välja. Aga kõik, millele ma suutsin mõelda, oli tükk mu rinnas. See tundus nagu kummipall, paar sentimeetrit naha all. Kuna mu vanaema oli võidelnud rinnavähiga, hakkasin kohe kartma halvimat.“

„Ma isegi tõusin püsti ja pidasin kõne. Tahtsin olla parim pruutneitsi, nii et ma ei saanud kellelegi rääkida sellest, mis olin äsja avastanud. Mul õnnestus päev õhtusse veeretada, ilma et oleksin kellelegi rääkinud. Aga selleks ajaks, kui koos kõigi teiste külalistega õhtul tantsupõrandale jõudsin, oli seda minu jaoks juba liiga palju,“ meenutab Erin.

Algul arvas arst, et rinnavähk ei ole tõenäoline, sest Erin on alles nii noor, kuid igaks juhuks tehti vajalikud proovid ja uuringud. Paar nädalat hiljem tulid vastused. „Arst vaatas mulle otsa ja ütles kohe, et see on vähk. Kui ma neid sõnu kuulsin, tundus, nagu oleks aeg hakanud järsku kiiremini liikuma ja samal ajal ühtlasi seisma jäänud. See hetk oli nii šokeeriv.