Vajalik päästerõngas? Õpi kasutama 5-minuti reeglit, millega lahendad argumendid ja tervendad suhet

Psühhoterapeut Stan Tatkin teab, kui oluline on efektiivne kommunikatsioon ja konfliktide lahendamine. Sellepärast on ta loonud lihtsa 5-minuti argumendi tehnika, mis võib suhtele osutuda päästerõngaks.

Millega tegu?

Tegemist on terapeutilise tehnikaga, mis on loodud nii, et paarid saaksid parandada omavahelist kommunikatsiooni ja arendada konfilkti lahendamise oskuseid.

5-minuti argumendi tehnika toetub kiindumisterooriale ja neuroteadusele, rõhutades emotsionaalse turvatunde olulisust suhetes. Antud tehnika annab paaridele struktureeritud viisi, kuidas konflikte lahendada, et neist ei kasvaks suured probleemid.

Tehnika kasuks räägivad:

Ajastus

Doktor Tatkin sõnab, et kuuleb kliente tihti ütlemas, et vaevalt nad probleemi viie minutiga lahendada suudavad. See viitabki antud tehnika põhielemendile. Nimelt on oluline konfliktidega tegeleda siis, kui nad on veel väikesed. Oodates tülide eskaleerumiseni muutub nende lahendamine palju keerulisemaks.

Nõusolek kaasamiseks

Isegi, kui te ei suuda konflikti viie minutiga lahendada, annab see siiski ajalise raamistiku, mille raames vaielda, et see siis nö škutiga kinni tõmmata.

Doktor Tatkin selgitab: „Kõik pole ühes tükis, sest muidu võiksid selle kätte lämbuda. Aga väikeste ampsude kaupa saad saad jälle oma argumente öelda ja siis selle teema kõrvale panna. See on oskuslik viis kõigega toimetulemiseks.“

Mõlemad partnerid nõustuvad vestluses osalema määratud aja jooksul, milleks tavaliselt võiks olla viis minutit. Selline kokkulepe paneb aluse ajaliselt piiratud ja keskendunud aruteluks.

Silmside ja füüsiline kontakt

Viie minutilise vestluse käigus julgustatakse paare säilitama silmsidet ja füüsilist kontakti. See võib aidata suurendada turva- ja ühendusetunnet.

Aktiivne kuulamine

Partnerid räägivad kordamööda ja samal ajal teine kuulab ilma segamata. Aktiivne kuulamine tähendab täielikku tähelepanu pööramist sellele, mida kaaslane räägib.

Empaatilisus