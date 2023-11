Kibestunud mees voodielust: naised ei tea, mis neile sobib, kuna nad oskavadki ainult meritähte jäljendada

„Kui naine ei naudi seksi, on see ta enda viga. Kõik algab sellest, kas naisel üldse tunded on mehe vastu, mida üldiselt ei ole. Mehi valitakse selle järgi, kui pikk ta on või milline auto tal on, mitte selle põhjal, kui tugev emotsionaalne side mehega on. Kui ei saa orgasmi, siis süüdista iseennast, et valisid hea sideme asemel pika autojuhi endale.

Teine asi on tõesti see, et naised ei tea, mis neile sobib, kuna nad oskavadki ainult meritähte jäljendada. Või nad ei oska mehega suhelda ning öelda või ette näidata, kuidas neile meeldib, sobib. Naised on musternäidis ütlusest „räägib palju, aga ei ütle midagi“.

Huvitaval kombel tänapäeva naised näitavad meeste peale näpuga, kui ei saa orgasmi, samal ajal tuututades, et „my body, my choice“ (minu keha, minu valik - toim.) Palun väga, valige endale siis orgasm. Iga inimene on vastutav oma keha eest. Paljud naised lihtsalt ei oska seksida ja ongi kogu lugu. Lihtsam on meest süüdistada, kui tõdeda enda saamatust. Ja naised on eriti räiged luuserid, kui lähevad avalikult veel kuulutama, et mees ei anna orgasme ja riist väike. Nii kõva häälega enda saamatusest kellamine on väga häbiväärne. Mehed võiks samaga vastata, aga ju siis loomulik intelligents ei suuda nii madalale laskuda.“