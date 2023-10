FOTO | 50-aastane supermodell Heidi Klum kiskus enne halloween’i end ihualasti: see on vaikus enne tormi!

50-aastane supermodell poseeris oma viimases Instagrami postituses alasti. Fotol lebab naine suuremõõtmelise maali all kaunil heleroosal diivanil. Maitseka foto pealkirjast saab aimu, et supermodelli ootab ees raju halloween’i pidu, mida ta juba väga ootab.

Klum kirjeldas pilti sõnadega „vaikus enne tormi“. Lisaks on Klum postituse alla märkinud, et tema moto tänavusel halloween’il on „go big or go home“ ehk naise plaan on pidada maha üks suur pidu!