Suhe, millest on vaja vabaneda ehk isegi kui sa ei soovi tunnistada, siis need märgid viitavad toksilisele sõprussuhtele

1. Toksiline sõber ei tunnista kunagi oma süüd

Inimestevahelistes suhetes tulebki ette nii rõõmu- kui kurbusehetki. Isegi oma kõige lähedasemate inimeste vastu võib su käitumine teinekord soovida jätta, sa võid olla väljakannatamatult vastik, ebaõiglane, agressiivne oma sõnadega, aga see ei tähenda, et sa oleksid veel toksiline. Toksiline inimene ei palu andeks, toksiline inimene ei katsu oma suhteid siluda, ta ei taha sulle head. Ta näeb sinus midagi, mida ta saaks enda heaks ära kasutada. Ta näeb sinus kerget saaki. Tema on tavaliselt see, kes on olukorra ohver, mitte sina ja ta leiab alati kõigele vabandusi, nii oma haiget tegevatele sõnadele, kui ka halbadele tegudele. Ta leiab alati võimaluse, kuidas keerata olukord oma kasuks. Ta on äärmiselt enesekeskne, egoistlik ja tahab üksnes sinu ja teiste tähelepanu. Kui kellelgi peaks hästi minema, siis ta isegi ei suuda oma kadedust varjata.

2. Ta kritiseerib kõiki ja kõike hommikust õhtuni

Ja sa ei jaksa teda enam ära kuulata, sest sa tead, et tal on alati midagi halba kellegi aadressil öelda. Ükskõik, mida keegi ka ei tee, ta leiab ikka midagi halba öelda.

Ta räägib kõigist halvasti. Kogu oma aja ta muud ei teegi, kui räägib midagi halba teistest. Kui ta on ära läinud, tunned sa end lausa halvasti. Sul on tunne, et kõik on korraga maailmas korrast ära, sest ta on sind mõjutanud nii palju oma mõtteviisiga. Hea sõbraga koos olles tunned sa end hästi, halb sõber paneb sind ennast halvasti tundma. See on märk, mis ei peta.

3. Ta on pealtükkiv

Igal inimesel on omad saladused. Isegi head sõbrad ei räägi omavahel kõigest. Toksilisele sõbrale see aga ei meeldi sugugi. Ta tahab kõike teada. Seda, mida teised ei tea. Ta esitab ühe rohkem isiklikke küsimusi. Ja ta ei küsi mitte ainult sinu käest, vaid ka su lähedaste inimeste käest. Ta tahab, et nad sinust kõike talle räägiksid. Ta tahab, et sa räägiksid talle oma kõige raskematest olukordadest. Ja hõõrub sulle hiljem neid nina alla.

4. Ta ei tee seda, mida ta ütleb