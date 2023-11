„Just see tagab hea enesetunde!“ Need on väikesed muudatused, mida tasuks sügisel teha

Me kõik soovime elada täisväärtuslikku ja energilist elu ning selle saavutamiseks on vaja teha teadlikke valikuid. Selleks, et väliselt särada, peavad tervisenäitajad olema korras ja kuigi tervise eest hoolitsemine peaks olema prioriteet, ei pea see olema üle jõu käiv ega keeruline. Tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina jagab häid nõuandeid.

Väikesed muudatused toitumises

Kvaliteetne toit ja portsjonite suuruse jälgimine toob kaasa suuri positiivseid muutusi nii kehakaalule kui ka enesetundele. Soovitatav on jälgida, et toidukorrad oleksid mitmekesised ning sisaldaksid piisavalt nii juurvilju kui ka puuvilju ning valke ja tervislikke rasvu. Vähendada tasuks suhkrurikaste jookide ja suupistete tarbimist. Lisaks tasuks piirata töödeldud toidu tarbimist, milles on rohkelt ebatervislikke rasvu ja suhkruid. Süüa tuleks teadlikult, et hoida tervislikku kehakaalu ja varustada keha vajalike toitainetega – just see tagab ka hea enesetunde.

Piisav vee joomine

Piisav vee joomine on terve organismi aluseks. See aitab hoida normaalset organismi hüdratsioonitaset, parandab ainevahetust ja aitab säilitada naha elastsust. See, kui palju vett juua tuleks, sõltub mitmest tegurist, sealhulgas vanusest, elustiilist, ilmast ja üldisest tervislikust seisundist. Üldiselt soovitatakse täiskasvanutel juua ligikaudu 2-3 liitrit vett päevas. Vett on oluline juua regulaarselt kogu päeva jooksul. Kuigi meie keha annab meile ka janutundega märku, et peaksime jooma, siis paljud inimesed tunnevad, et nad siiski unustavad seda piisavalt teha.

Kerge füüsiline aktiivsus