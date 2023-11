„Mitte ainult „Sõprade“ staarina!“ Varalahkunud Matthew Perry avaldas aasta tagasi, kuidas ta soovib, et teda mälestatakse

2022. aasta novembris intervjueeris Matthew Perryt Tom Power, kes uuris näitlejalt, kuidas ta sooviks, et teda mäletataks peale ta surma.

„Ma tahaksin, et mind mäletataks kui inimest, kes elas hästi, armastas hästi ja oli seikluste otsija. Esmatähtsaks pean seda, et ma olen keegi, kes tahab teisi inimesi aidata. Niimoodi ma soovin, et mind mäletataks.“