Okei või ei? | Mehe igaõhtune harjumus seab suhte ohtu: ta lubab, et teeb seda, ent kõik jätkub ikka samamoodi

„Kirjutan, et saada vastust, mida teha. Meie suhe elukaaslasega on hea, omavahel on ideaalne klapp, kuid ainus, millest ma puudust tunnen, on see, et me võiks peale tööpäeva lõppu teha midagi asjalikku, näiteks käia jalutamas, kinos, kokata koos, rääkida rohkem jms.

Tema aga vajub diivanisse ja hakkab mängima erinevaid mänge, kas telekast või telefonist. Olen vist augustist saati rääkinud, et mind see häirib, ja kohati on tunne, nagu oleksin oma ema kingades, kes keelab minu väikevenda. Ainult et ta pole mu poeg, vaid elukaaslane. Olen proovinud tõesti normaalselt rääkida, et kuule, ma vajaksin rohkemat ja tahaksin, et sa pühendaksid selle õhtuse aja meile ja me oleks nagu normaalsed täiskasvanud, mitte ei tšätiks kumbki diivani erinevates otstes.

Ma ei taha end igal õhtul korrata, see pole minu silmis normaalne, kuid probleem on püsiv. Mida ma peaksin tegema? Kas see ongi see nn lahku kasvamine, kus mingil perioodil enam vaated ei ühti ja minnaksegi oma teed?“

Kommenteerib perepsühhoterapeut ja psühholoogiline nõustaja Tiina Teska:

„Siin võiks eelkõige endalt küsida: miks ma vajan, et elukaaslane diivanisse ei „vajuks“? Mida see olukord minuga teeb? Kas olen ka varem oma elus selliseid tundeid tundnud? Mida ma tegelikult vajan? Sõnasta ja verbaliseeri ennekõike endale oma vajadus. Vajadus ei ole lihtsalt soov ja on mõnikord hoopis kuskil peidus. Anna oma vajadusest ja sellest, kuidas tema sind toetada saab, elukaaslasele teada. Kasuta ainult minasõnumeid.

Mõnikord, kuuldes partneri vajadusest, võib häirinud olukord hoopistükkis talutavaks muutuda.

Ole tõsiseltvõetav ehk ära korruta, vaid anna teada kord või kaks, aga siis, kui oled kindel, et ta on valmis sind kuulama. Ole valmis ka elukaaslast kuulama, sest temal võivad olla omad põhjused ja vajadused. Kahe erineva inimese tõsiseid vajadusi on palju lihtsam kokku sobitada kui kahe erineva inimese automaatset käitumist või mis iganes üleskerkivaid soove. Mõnikord, kuuldes partneri vajadusest, võib häirinud olukord hoopistükkis talutavaks muutuda.“

