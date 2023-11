11-aastaselt Brad Pittiga suudelnud Kristen Dunst: jah, see oli rõve!

Kristen Stewart

Kui Kristen Stewart käis külas saates „Watch What Happens Live“, rääkis ta saatejuht Andy Cohenile ka oma päris esimesest suudlusest, mis juhtus kaamerate ees. Nimelt oli see 2004. aastal filmi „Undertow“ võtetel kaasnäitleja Jamie Belliga.

„See ei olnud kirglik suudlus, see oli rohkem musi, aga olin siis 13- või 14-aastane,“ täpsustab Stewart. „Aga ma olin nii närvis ja endast väljas,“ on tal meeles.

Selena Gomez

Kogu maailm sai näha Selena Gomezi esimest suudlust, kui ta osales külalisstaarina „The Suite Life of Zack and Cody“ sarja võtetel. Gomez suudles sarja jaoks nimelt Dylan Sprouse’iga, kuid tunnistas aastaid hiljem, et oleks tegelikult tahtnud suudelda hoopis näitleja venda Cole Sprouse’i, kes samuti sarjas mängis.

Gomez jagas oma esimese suudluse muljeid saates „The Kelly Clarkson Show“, tunnistades, et oli tol ajal Cole Sprouse’ist sisse võetud ja lootis, et nende tegelaskujud saavad koos olla. Ent stsenaarium nägi hoopis ette suhet tema vennaga. „See oli minu esimene suudlus ja veel kaamera ees! See oli mu elu üks hullemaid päevi,“ muigas näitleja saates.

Kirsten Dunst

Näitleja Kirsten Dunsti esimese suudluse puhul oli tegemist väga suure vanusevahega. Näitleja oli kõigest 11-aastane, kui suudles ekraanil kaasnäitleja Brad Pittiga, kes oli tollal 30-aastane. Kui noor Dunst 1994. aastal filmi promos, meenutas ta seda kui rõvedat kogemust.

2019. aastal, kui Dunstile saates „Entertainment Tonight“ näidati klippi, kus ta suudlust rõvedaks pidas, seisis naine endiselt oma arvmuse eest. „Jah, see oli rõve! Ma jään selle juurde. Oleks olnud palju hirmsam, kui 11-aastane oleks suudlust kiitnud. Siis oleks tekkinud mure, et sellel tüdrukul on midagi viga,“ rääkis ta.

Mila Kunis

Näitlejate Mila Kunise ja Ashton Kutcheri romantiline ajalugu ulatub palju kaugemale, kui paari abiellumine 2015. aastal. Noored kohtusid esmakordselt sarja „That ’70s Show“ võtetel, kus Kunis ka Ashton Kutcheriga oma elu esimese suudluse kirja sai.