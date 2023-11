25 aastat tööd rüganud lugeja: hea ongi, et vaba aega on vähe, nii ei saa nutta, et läheks teatrisse, aga raha ei jagu...

„Mu tööpäev kestab ka kaheksa tundi. Enamus töökohti ongi sellised, et pead kellast kellani kohal olema. Me elame enamuse oma ajast väljaspool kodu. Ja tegelikult on väga ebaõiglane saada mis tahes töö eest veel närust palka , millega ei ela ega sure.

Ja hea ongi, et vaba aega on vähe, nii ei saa nutta, et läheks teatrisse, aga raha ei jagu. Lihtsalt oled õhtuks nii väsinud, et ei tahagi kuskile minna. Lapsed kodu ja töö, nii juba 25 aastat läinud....Loodan et suren enne pensionile jäämist ära, ei viitsi küll lõputult vireleda.“