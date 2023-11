VAATA JA KUULA | Ilu- ja terviseturism Türki on eestlastele ning soomlastele imelihtsaks tehtud

Beauty Tour on üsna värske, Eesti päritolu ettevõte, mis loodi selleks, et muuta ilu- ja terviseprotseduurid Türgis eestlastele ning soomlastele võimalikult lihtsaks, usaldusväärseks ja murevabaks. Pole ju saladus, et paljud käivad Türgis kas juukseid siirdamas, hambarivi kohendamas, kaalukirurgia protseduuridel või mõnda muud ilulõikust tegemas. Seda põhjusel, et Türgis on iluprotseduurid kordades odavamad ning esteetikaprotseduuride tase väga kõrge ja kvaliteetne.