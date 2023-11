Tülgastuses naine: see, mis sügiseti ühistranspordis toimub, peab lõppema! Kõikide jaoks väljakannatamatu...

„Nii kui sügis saabus, hakkas jälle peale. Viirushaigused, köhad-nohud. See on arusaadav. Aga mis minu jaoks on täiesti arusaamatu, on see, miks ei oska eestlased nii lihtsat asja nagu taskurätti kasutada. Kuude kaupa pole möödunud ühtegi päeva, kus ma ei tunneks suurt tungi ühistranspordis kohta vahetada või edasi kõndida, sest keegi luristab ninaga, tõmbab tatti sisse... Ega jätagi järele! See on tõsiselt jälk.