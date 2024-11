Paarisuhe võttis ootamatu pöörde ühel varahommikul. „Täna hommikul kell viis ärkasin tema sõnumi peale, milles ta palus mul talle võimalikult kiiresti helistada. Ma tegin seda, olles väga mures, sest ma ei kujutanud ette, mis lahti on. Mees tunnistas, et tal on vaagnapõletik, millega on tegelenud üle kahe nädala. Ja nüüd selgus, et tegu pole pelgalt põletiku, vaid suguhaiguse – trihhomonoosiga. See tähendab seda, et ta oli mind petnud oma massööriga ja olnud temaga kaitsmata vahekorras.